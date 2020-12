Texas, cade in un pozzo mentre gioca, bimbo di 4 anni salvato per miracolo [VIDEO]

Texas: Il video girato dai soccorritori, mostra il bambino che viene tirato fuori dal buco mentre gli spettatori sollevati esultano.

Un bimbo di 4 anni è stato estratto da un pozzo d’acqua largo 20 cm e salvato dalle unità di soccorso locali, nella cittadina di Mission, a 70 chilometri da Garceño, in Texas, dopo un duro lavoro di equipe durata oltre sei ore.

Il piccolo è caduto in una cavità mentre stava giocando. Per riuscire a mantenere in vita il bimbo i vigili del fuoco hanno fatto calare nel pozzo una piccola bombola di ossigeno e si sono affidati a un rilevatore per individuarne la posizione esatta e procedere alle operazioni.

Per fortuna il bambino era rimasto intrappolato a poco meno di 2,5 metri di profondità dalla superficie e facendo scivolare una corda con un cappio hanno legato il piccolo riuscendo a trascinarlo fuori dal buco. Il video girato dai soccorritori, mostra il bambino che viene tirato fuori dal buco mentre gli spettatori sollevati esultano.

Per i cittadini texani di Mission, che hanno commentato il post scritto su Twitter, si tratta di un “miracolo natalizio”. Il ragazzo è stato trasportato in aereo in un ospedale. Le condizioni del piccolo sono buone.

Ecco il video