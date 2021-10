Tennis Napoli Cup: sabato 9 e domenica 10 ottobre semifinali e finale in diretta su Sky

Tennis Napoli Cup by Arnone: diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) delle semifinali e della finale che si giocheranno sabato 9 e domenica 10 ottobre.

La Tennis Napoli Cup by Arnone arriva su Sky Sport. Sabato e domenica 9 e 10 ottobre, le semifinali e la finale del Challenger Atp che ha riportato Napoli nel calendario internazionale dopo 5 anni, saranno tutte in diretta tv sul canale Sky Sport Tennis (205). Sabato l’appuntamento in tv sarà dalle ore 14 fino alle ore 18, esaltante antipasto delle dirette dell’ATP 1000 di Indian Wells, negli Usa, che inizieranno a seguire. Domenica, la finale della Tennis Napoli Cup by Arnone sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 15, sempre in programmazione prima delle dirette di Sky Sport da Indian Wells che inizieranno dalle ore 18,45. Grazie alla Tennis Napoli Cup, un torneo de circuito Challenger Atp entra, con le sfide in diretta, nel prestigioso palinsesto di Sky Sport.

Sabato il Premio “SET your mind” della start up ELPsenzaH

Sempre sabato 9 ottobre, prima delle semifinali del torneo, di singolare sarà consegnato sul campo centrale Carlo d’Avalos il premio SET your mind, all’atleta o il coach che si è maggiormente contraddistinto durante la sua carriera per il valore dato al benessere mentale nello sport, ideato e promosso dal Ceo della start up ELPsenzaH, Enrica La Palombara (www.elpsenzah.it).

Il ritorno delle Scuole Tennis della Campania alla Tennis Napoli Cup by Arnone

Da ieri e ancora oggi e domani almeno 15 scuole tennis della Campania saranno al Tennis Club Napoli per assistere agli incontri della Tennis Napoli Cup by Arnone. Prevista la partecipazione di oltre 400 bambini che potranno così seguire le gare del torneo dal vivo.