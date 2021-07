Tennis Club Capri si aggiudica il campionato di serie D1 battendo il circolo Anacaprese

Il Tennis Club Capri si aggiudica il campionato regionale maschile a squadre di serie D1 battendo per 3 a 1 il Capri Sporting Club di Anacapri.

Un derby tutto isolano disputato sui campi del circolo anacaprese, quello che ha visto trionfare la squadra coordinata dai maestri Giovanni di Stefano e Francesco Della Corte.

Entrambi i circoli isolani hanno conquistato il passaggio di categoria e la promozione in serie C. A fare gli onori di casa, i patron del circolo ospitante Sergio e Guido Gargiulo.

Ma la regina della racchetta dell’isola è Capri, vincitrice della finale di domenica dopo la prima partita che ha visto Mario Paone (Tennis Capri) avere la meglio su Giuseppe Lamboglia (Sporting Anacapri), il secondo match con Mariano Paone (Capri) che ha battuto in un accanitissimo match Massimiliano Mauro (Anacapri), la terza sfida con Renato Iuculano (Anacapri) che ha accorciato le distanze contro Adriano Ruggiero (Capri), prima del quarto incontro con Valerio Carrese (Capri) che , battendo al tie-break decisivo la partita contro Emanuele De Martino (Anacapri) ,decreta il campionato regionale senza il bisogno di disputare il successivo incontro di doppio. L’isola tutta festeggia, in ogni caso, un grande risultato per entrambi i suoi club promossi in serie C.

Al termine della gara, una piacevole sorpresa: è arrivato il Taxi brandizzato Tennis Club Capri, portafortuna ufficiale dell’estate 2021 per i tennisti capresi.