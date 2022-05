Sugc per la prevenzione: il 28-29 maggio visite senologiche gratuite in piazza Dante

Ecco “Sport, Salute e Benessere” (evento patrocinato dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania): sabato 28 e domenica 29 maggio visite senologiche gratuite in piazza Dante a Napoli.

È una vera Area Salute quella che verrà allestita per due giorni, sabato 28 e domenica 29 maggio, in Piazza Dante. Un modo concreto per essere al fianco delle donne e recuperare il tempo perso a causa del COVID per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. L’iniziativa (che ha il patrocinio del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania) ha un nome molto chiaro: “Sport, Salute e Benessere”, vede assieme l’associazione Underforty, da anni impegnata nella lotta del tumore alla mammella, e il Body & Soul Fitness Center, in collaborazione con la Clinica Villa Fiorita di Aversa.

Verrà così allestita un’area multifunzionale dove si effettueranno, gratuitamente, visite senologiche, consulenze nutrizionali e psicologiche. Non mancheranno sessioni dimostrative di Pilates, Insanity, Danza Orientale, Spinning, Allenamento Funzionale, Aerobica, Pugilato Femminile e Maschile e Functional Training.

Esistono numerose evidenze cliniche e pubblicazioni scientifiche, spiega il Dr. Massimiliano D’Aiuto, direttore scientifico dell’Associazione Underforty, che hanno documentato un considerevole ritardo diagnostico dei casi di carcinoma mammario avvenuti durante la pandemia, con interessamento dei linfonodi ascellari già al momento della diagnosi.

Dati simili sono stati osservati anche nel resto del mondo. Inoltre, le diverse misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia, fra le quali il lockdown, la chiusura delle palestre e il confinamento dell’attività fisica all’aperto, hanno generato un aumento della sedentarietà e del peso corporeo medio, incrementando stili alimentari scorretti e alti livelli di stress emotivo, tutti fattori di rischio predisponenti all’insorgenza del carcinoma mammario.

L’evento “Sport, Salute e Benessere” rappresenta un chiaro invito a ripartire. Il messaggio importante è: recuperiamo uno stile di vita salutare e il benessere psicofisico.