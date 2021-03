Stefano Gargiulo e Alessandro Romano: nuovo format musicale in diretta su UnicaChannel

Stefano Gargiulo e Alessandro Romano in “Imagine. La musica come non l ’ avete mai vista”, mercoledì 31 marzo alle 20 in diretta streaming su UnicaChannel.

Mercoledì 31 marzo alle ore 20, prima puntata di un nuovo format musicale in diretta streaming sul network online UnicaChannel. Stefano Gargiulo e Alessandro Romano sono i musicisti protagonisti della trasmissione che unisce musica e video digitale, trasportando lo spettatore in una dimensione tutta da immaginare.

I brani inediti di Stefano e le cover di Alessandro si fonderanno con le creazioni video del regista e ideatore del programma Ettore Terribile Chianese. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal Teatro Ateneo di Casoria (NA) sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di UnicaChannel.

Sarà importante l’interazione con il pubblico a cui sarà richiesta una partecipazione attiva. Ospite della prima puntata sarà Patrizio Oliva, che si racconterà accompagnato da un inedito sottofondo musicale.

Stefano Gargiulo

Stefano Gargiulo classe ’81. Dal Rock al Prog, dal Folk alle Colonne Sonore. Autodidatta, che, negli ultimi anni ha studiato Armonia & Composizione con il Maestro Keith Goodman, dedicandosi alla musica orchestrale. Nel 2014 da Capodimonte approda a Hollywood, vincendo il Los Angeles Music Awards come Best Instrumental Album of the Year, ricevendo, al suo ritorno, la Medaglia della Città di Napoli. Successivamente un’altra serie di importanti premi come, Best Score agli L.A. Short Awards, Best Music Score Feature al Chandler International Film Festival, e una Honorable Mention agli Hollywood Music in Media Awards per il brano Lilith’s Song.

Riceve il premio ai Paris Art and Movie Awards come “Miglior Colonna Sonora” per il film The Loot. Attualmente collabora con la Software House di videogiochi Marslit. Una sua opera musicale commissionata dal Direttore Sylvain Bellenger del Museo Nazionale di Capodimonte è stata inserita nel ciclo “L’Opera si Racconta” ispirata alla tela di Bruegel “La Parabola dei Ciechi”. Ha scritto un brano per la Grecia commissionato da una produzione di Hollywood 48Film Project dal titolo “Respect Greece”. Scrive le musiche per lo spettacolo teatrale di Patrizio vs Oliva. Firma “Glory”, la sigla di Universiade Napoli 2019.

Alessandro Romano

Alessandro Romano è un cantante, musicista e cantautore autodidatta. Nato a Napoli il 10/09/1984 inizia, in tenerissimo età, a suonare diversi strumenti. In adolescenza è frontman di svariate formazioni musicali grazie alle quali può familiarizzare con diversi palcoscenici. Attualmente, dopo aver partecipato a diversi contest internazionali, collabora con artisti del territorio e, soprattutto, si dedica all’arte di strada in qualità di cantante/chitarrista, prima in Spagna e poi a Napoli. Compare sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona (ex San Paolo) per Universiade Napoli 2019 dove si esibisce per una platea di oltre 60.000.