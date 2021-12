Stasera in tv venerdì 3 dicembre: “Primal – Istinto animale” su Sky Action

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 3 dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 3 dicembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Gli spietati – 21:05 Iris The Equalizer 2 – Senza perdono – 21:20 Rai 4 Balloon – Il Vento Della Libertà – 21:15 Premium Cinema 2 Ogni tuo respiro – 21:10 Rai Movie L’iniziazione – 21:15 Cielo La casa nella prateria – Ricordando il passato – 21:10 Paramount Channel Nanny McPhee – Tata Matilda – 21:00 Sky Family Fuga a Parigi – 21:15 Sky Cult Primal – Istinto animale – 21:00 Sky Action Genere: Azione

Azione Titolo originale: Primal

Primal Uscita: 2019

2019 Nazionalità: USA

USA Regista: Nick Powell

Nick Powell Cast: Nicolas Cage, Famke Janssen TRAMA Frank Walsh, un cacciatore e collezionista di animali rari ed esotici, riesce finalmente a catturare, dopo innumerevoli tentativi, un inestimabile giaguaro bianco, da rivendere a uno zoo dietro una cospicua ricompensa. Le cose però non vanno come lui si aspetta: la nave infatti che trasporta l’animale ospita anche un assassino politico che sta per essere estradato negli Stati Uniti. Liberatosi, l’uomo apre anche la gabbia del felino costringendo Frank a una nuova imprevedibile caccia al giaguaro.