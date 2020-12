Stasera in tv venerdì 25 dicembre: “Tutti per 1 – 1 per tutti” su Sky Cinema

Tutte le sere, a Londra, in casa Darling la giovane Wendy intrattiene i suoi due fratellini con le affascinanti storie della banda di Capitan Uncino, il mitico pirata che non ha paura di nulla tranne che del ticchettio dell’orologio. Le sue storie sono così avvincenti che Peter Pan ogni sera lascia la sua ‘Isola che non c’è’ per andare ad ascoltarla. Ma per Wendy, ormai signorina, è finito il tempo delle favole, deve lasciare la casa paterna e andare sotto la supervisione della zia Millicent per diventare una perfetta ragazza da marito.

Fandango – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Fandango

Fandango Uscita: 1985

1985 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Kevin Reynolds

Kevin Reynolds Cast: Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Chuck Bush TRAMA Austin, Texas, 1971. Ken Waggener festeggia l’addio al celibato, ma i suoi tre amici, Gardner, Philip e Norman, decidono che quelle nozze non si faranno e trascinano via il promesso sposo verso il deserto messicano dove li attende, sepolta nella sabbia alcuni anni prima, una bottiglia di Dom Perignon. Dopo il brindisi, Gardner decide che Ken deve comunque sposarsi. Pane, amore e fantasia – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Pane, amore e fantasia

Pane, amore e fantasia Uscita: 1953

1953 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 97′

97′ Regista: Luigi Comencini

Luigi Comencini Cast: Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Marisa Merlini, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Tina Pica, Roberto Risso TRAMA Appena giunto nel piccolo paese cui è stato destinato, il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto fa la conoscenza di Maria, soprannominata “la Bersagliera”, una ragazza bella e brava, che sa difendersi dagli ammiratori troppo audaci. Il maresciallo conosce anche Anna, l’ostetrica, donna attraente, che mantiene, nei suoi riguardi, un contegno riservato. Via col vento – 21:30 Rete 4 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Gone With The Wind

Gone With The Wind Uscita: 1939

1939 Nazionalità: USA

USA Durata: 220′

220′ Regista: Victor Fleming

Victor Fleming Cast: Clark Gable, Leslie Howard, Thomas Mitchell, Laura Hope Crews, Evelyn Keyes, Ann Rutherford, Butterfly McQueen, Harry Davenport, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel TRAMA Figlia di un ricco proprietario terriero, Rossella ama Ashley, che però le preferisce la cugina Melania. Rossella accetta l`offerta di matrimonio di uno spasimante che, appena scoppiata la Guerra di Secessione, muore. Dopo aver perso tutto, la donna è costretta a trasferirsi in casa di Melania, ad Atlanta, città che viene messa a ferro e fuoco dai Nordisti ormai vittoriosi. Alla fine della guerra ritroverà l`avventuriero Rhett, vero amore della sua vita… Otto premi Oscar nel 1940.