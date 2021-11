Stasera in tv sabato 6 novembre: “Kung Fu Panda 2” su Sky Family

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 6 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Ai confini del male – 21:15 Sky Cinema La frode – 21:00 Iris Devil’s Knot – Fino a prova contraria – 21:20 Rai 4 Crazy, Stupid, Love – 21:15 Premium Cinema 2 Quasi nemici – L’importante è avere ragione – 21:10 Rai Movie Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro – 21:25 Rete 4 La donna della calda terra – 21:15 Cielo Only You – Amore a prima vista – 21:10 Paramount Channel Kung Fu Panda 2 – 21:00 Sky Family Genere: Animazione

Jennifer Yuh Cast: Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hoffman, Michelle Yeoh, Victor Garber, James Hong, Fabio Volo, Massimo Lodolo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini, Francesco Vairano, Francesco Pannofino TRAMA Kung Fu Panda 2 è un film d’animazione del 2011 diretto da Jennifer Yuh; prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla United International Pictures (Paramount Pictures). Secondo capitolo del franchise Kung Fu Panda e sequel de Kung Fu Panda (2008). Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Liu, David Cross, Seth Rogen e James Hong riprendono i loro ruoli del primo film, con l’aggiunta di Gary Oldman, Michelle Yeoh, Jean-Claude Van Damme e Victor Garber. Guillermo del Toro, estimatore della saga, risulta come produttore esecutivo data la sua collaborazione al lungometraggio. Acclamato da critica e campione di incassi, la pellicola ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui una nomination agli Oscar 2012 al miglior film d’animazione e al BAFTA nella stessa categoria (poi persi a favore di Rango). Il panda Po è ormai diventato un Guerriero Dragone e vive proteggendo la Valle della Pace con i suoi amici seguaci, maestri di Kung Fu, I Cinque Cicloni: Tigre, Scimmia, Mantide, Vipera e Gru. La nuova mitica vita di Po è però offuscata dall’arrivo di un nuovo temibile nemico, Lord Shen che cercherà di usare un’arma segreta ed inarrestabile per conquistare la Cina e distruggere definitivamente il Kung Fu. Po dovrà scoprire i segreti delle sue misteriose origini per sbloccare la forza che lo porterà alla vittoria.