Stasera in tv sabato 23 ottobre: “Agente 007 – Una cascata di diamanti” su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 23 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Way Down – Rapina alla Banca di Spagna – 21:15 Sky Cinema Red Dragon – 21:00 Iris La bella e la bestia – 21:20 Italia 1 Cop Car – 21:20 Rai 4 Volano coltelli – 21:15 Premium Cinema 2 Sogno di una notte di mezza età – 21:10 Rai Movie Agente 007 – Una cascata di diamanti – 21:25 Rete 4 Genere: Azione

Guy Hamilton Cast: Bruce Glover, Leonard Barr, Laurence Naismith, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood, Bernard Lee, Sean Connery, Jimmy Dean, Bruce Cabot, Putter Smith, Norman Burton, Joseph Fürst, Desmond Llewelyn, Lois Maxwell, David Bauer, Joe Robinson, Margaret Lacey TRAMA Agente 007 – Una cascata di diamanti (Diamonds Are Forever) è un film del 1971 diretto da Guy Hamilton. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ian Fleming. È il settimo film della saga di James Bond e sesto e ultimo della Eon interpretato da Sean Connery, che è tornato nel ruolo dell’agente dell’MI6 James Bond, dopo la temporanea parentesi dell’australiano George Lazenby nel precedente Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. È stato nominato per l’Academy Award per la migliore canzone. Settimo capitolo della saga dedicata all’agente segreto 007, interpretato da Sean Connery. Stavolta, James Bond deve indagare sulla scomparsa di una bella quantità di diamanti grezzi. Per agire indisturbato, assume l’identità di un tale Peter Franks, corriere dell’organizzazione criminale, catturato poco prima di incontrare il suo contatto ad Amsterdam, la bella Tiffany Chase. Grazie a lei, Bond riesce a risalire a colui che è a capo del traffico di diamanti, ma avrà una sorpresa del tutto inaspettata: Blofeld, il suo acerrimo nemico della Spectre che lui credeva morto, è ancora vivo ed è l’artefice del complotto. Valérie – Diario di una ninfomane – 21:15 Cielo Tutte le cose che non sai di lui – 21:10 Paramount Channel