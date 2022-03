Stasera in tv sabato 19 marzo: “Redemption – Identità nascoste” su Sky Cinema

Redemption – Identità nascoste (Hummingbird) è un film del 2013 scritto e diretto da Steven Knight, con protagonista Jason Statham.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche inglesi a partire dal 28 giugno 2013, mentre in quelle italiane dal 26 settembre.

Le riprese del film sono iniziate il 12 marzo 2012 e sono state effettuate a Londra.

Joey Smith è un senzatetto che vaga per le strade di Londra. Prima, però, era un militare delle Forze speciali stanziato in Afghanistan, dove, per vendicare l’uccisione di cinque soldati, ha a sua volta ammazzato cinque afgani innocenti. Condannato dalla corte marziale per crimini di guerra, è riuscito a scappare durante il trasporto in Inghilterra e, adesso, si nasconde tra gli uomini senza volto che popolano la capitale inglese. Una notte, per sfuggire a un’aggressione, si intrufola in un lussuoso appartamento…