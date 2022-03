Fiume Sarno, il consigliere regionale Mario Casillo: “Bonifica entro il 2025” (VIDEO)

Fiume Sarno: il consigliere regionale Mario Casillo annuncia la data entro cui terminerà per la bonifica con restituzione della balneabilità dell’intero tratto di costa.

Buone notizie per la bonifica completa del fiume Sarno, considerato per molti anni il più inquinato d’Europa. Negli ultimi tempi si sono fatti importantissimi passi avanti per la bonifica, di cui ora c’è anche una scadenza, fissata per il 2025.

A dare l’annuncio di tale scadenza è Mario Casillo, consigliere regionale capogruppo del Partito Democratico. Attraverso un video sui social, Casillo ha parlato del risanamento del bacino, dando come obiettivo appunto il prossimo triennio.

“Per la prima volta -ha dichiarato Casillo – c’è una data per il completamento di tutti gli interventi necessari per garantire la bonifica del fiume e restituire la balneabilità all’intero tratto di costa.

Inoltre i cittadini hanno la possibilità di poter monitorare periodicamente lo stato dei lavori e del cronoprogramma stilato da Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, attraverso il sito www.energieperilsarno.it”.