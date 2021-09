Stasera in tv mercoledì 15 settembre: “Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco” su Iris

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (Ocean’s Eleven) è un film del 2001 diretto da Steven Soderbergh, remake della pellicola Colpo grosso del 1960.

Grande successo al box office con oltre 450 milioni di dollari incassati globalmente, di cui 183 milioni solo negli Usa, a fronte di un budget di 85 milioni. Le riprese si sono svolte tra l’11 febbraio e il 7 giugno 2001. È uscito negli Usa il 5 dicembre, mentre in Italia il 21 dicembre 2001.

Daniel “Danny” Ocean ha passato qualche anno in gattabuia, su nel New Jersey. Dopo qualche anno esce, avendo maturato un piano folle: entrare nel cavea dell’hotel “Bellagio”, in cui confluiscono gli incassi di tre casinò di Las Vegas. Insieme ai 160 milioni di dollari, Danny vuole “sottrarre” a Harry, proprietario di tre sale da gioco, la sua ex moglie Tess. Per mettere a segno il colpo, ha bisogno di alcuni professionisti e li trova in Dusty, Linus, Ruben, Roscoe, i fratelli Malloy e Yen.