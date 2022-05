Stasera in tv mercoledì 11 maggio: “The Jackal” Sky Cinema

The Jackal – 21:15 Sky Cinema

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Jackal

The Jackal Uscita: 1997

1997 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Michael Caton-Jones

Michael Caton-Jones Cast: Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora

TRAMA

The Jackal è un film del 1997 diretto da Michael Caton-Jones, liberamente tratto dal romanzo Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth. La pellicola, che vede come protagonisti Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier, può essere considerata come un remake del film del 1973 intitolato Il giorno dello sciacallo.