Calcio Napoli, Insigne al concerto di Rocco Hunt: “Manca poco, ma sarò sempre con voi” – VIDEO

Il capitano del Calcio Napoli è salito sul palco nel corso del concerto del rapper salernitano, mostrando tutta la sua emozione in vista del prossimo addio.

Fuori programma d’eccezione sul palco del Palapartenope nel corso della tappa napoletana di “Libertà+Rivoluzione Tour”, del cantante salernitano Rocco Hunt. Durante l’esibizione del rapper, infatti, è apparso sul palco il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, accolto dagli applausi e dai cori di sostegno dei tanti spettatori presenti a pochi giorni dal suo addio alla maglia azzurra.

E proprio in virtù di quel momento, con il saluto a tutto lo stadio che avverrà domenica in occasione della sfida col Genoa, Insigne si è lasciato andare ad un breve ed emozionante discorso: “Come sapete manca poco, ma sarò sempre con voi. Forza Napoli”. Le parole del capitano azzurro in vista del suo addio e della sua partenza per Toronto, dove dovrebbe giocare i suoi ultimi anni di carriera.