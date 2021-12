Stasera in tv mercoledì 1° dicembre: “The Judge” su Iris

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 1° dicembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

The Judge è un film del 2014 diretto da David Dobkin. La pellicola, con protagonisti Robert Downey Jr. e Robert Duvall, è stata scelta come film d'apertura del Toronto International Film Festival ed è stata proiettata il 4 settembre 2014. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 10 ottobre 2014 ed in quelle italiane dal 23 ottobre. Il film ha incassato 47119388 $ nel Nord America e 37300000 $ nel resto del mondo, di cui 2992880 $ in Italia, per un totale di 84419388 $. Il giovane e brillante Hank Palmer, un avvocato super affermato, è costretto a tornare nella piccola città natale per rendere omaggio alla madre deceduta. Ad attenderlo, suo padre, un giudice onesto e stimato e i suoi due fratelli. A causa del rapporto conflittuale con il padre, Hank vorrebbe allontanarsi per sempre dalla famiglia, ma i suoi piani verranno stravolti e non potrà fare a meno di difenderlo, quando l'uomo viene improvvisamente accusato di un terribile omicidio… Tomorrowland – Il mondo di domani – 21:20 Italia 1 Starship Troopers – Fanteria dello spazio – 21:20 Rai 4 All'ultimo voto – 21:15 Premium Cinema 2 Una vita tranquilla – 21:10 Rai Movie Solar Attack – 21:15 Cielo I misteri di Shadow Island – L'ultimo Natale – 21:10 Paramount Channel