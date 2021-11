Stasera in tv martedì 9 novembre: “Quo Vado?” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 9 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco TRAMA Quo vado? è un film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Quarto film con protagonista Zalone dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle, in poco più di un mese e mezzo nelle sale ha incassato 65,3 milioni di euro, avvicinandosi al primato di Avatar di 65,7 milioni di euro circa e battendo il numero di spettatori di Sole a catinelle (8 milioni circa), avendo registrato più di 9,3 milioni di spettatori. Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero. Impero criminale – 21:15 Sky Cinema I cowboys – 21:00 Iris Kingsman – Il cerchio d’oro – 21:20 Rai 4 A Bigger Splash – 21:15 Premium Cinema 2 The Post – 21:10 Rai Movie Un marito di troppo – 21:15 Cielo Ghostbusters II – 21:10 Paramount Channel Jumanji – The Next Level – 21:00 Sky Family