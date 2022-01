Stasera in tv martedì 4 gennaio: “Peppermint – L’angelo della vendetta” su Premium Cinema 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 4 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 4 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Io e Angela – 21:15 Sky Cinema

La maschera di fango – 21:00 Iris

Kin – 21:20 Rai 4

The Bourne Ultimatum – 21:25 Rete 4

Il centenario che salto’ dalla finestra e scomparve – 21:15 Cielo

Peppermint – L’angelo della vendetta – 21:15 Premium Cinema 2

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Peppermint

Peppermint Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 101′

101′ Regista: Pierre Morel

Pierre Morel Cast: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz

TRAMA

Peppermint – L’angelo della vendetta (Peppermint) è un film statunitense di genere azione e thriller del 2018 diretto da Pierre Morel.

Negli Stati Uniti, la pellicola è stata distribuita il 7 settembre 2018 da STX Films; in Italia, la pellicola è stata distribuita a partire dal 21 marzo 2019 da Lucky Red e Universal Pictures.

La vendetta di una donna, Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, trasformatasi in una spietata assassina. Dopo l’uccisione del marito e della figlia davanti ai suo occhi da parte di una gang di narcotrafficanti con a capo il boss Diego Garcia, Riley cerca invano giustizia in quanto, le sue dichiarazioni vengono invalidate e il processo annullato da un giudice corrotto. Parte così la caccia all’uomo…a uno a uno cercherà i responsabili impuniti della strage per farsi giustizia da sola.

Dog and Pony Show – 21:10 Paramount Channel

Il mio amico Nanuk – 21:00 Sky Family