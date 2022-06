Stasera in tv giovedì 9 giugno: “Hard Kill” su Italia 1

Hard Kill è un film del 2020 diretto da Matt Eskandari.

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 agosto 2020.

Sconvolto dal fatto che la sua tecnologia rivoluzionaria verrà utilizzata in modo improprio per scopi militari, Donovan Chalmers si avvicina a un estremista noto come Pardoner, che promette di aiutarla ad usarla per salvare il mondo. Quando lei rifiuta i suoi piani terroristici, lui la prende in ostaggio e tenta di costringere suo padre, Donovan, a rivelare il codice per attivarlo. Donovan assume una squadra di mercenari guidati da Derek Miller per salvare Eva e recuperare la tecnologia.