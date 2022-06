Le statue giganti dei supereroi incantano alla Mostra D’Oltremare

Finalmente I Super Heroes & Co. sono alla Mostra d’Oltremare e tutti i bambini avranno anche la possibilità di mascherarsi e indossare il costume del supereroe preferito e divertirsi con l’ausilio di tanti laboratori ludici e didattici.

I Super Heroes & Co. sono arrivati alla Mostra D’Oltremare. Tante riproduzioni come statue giganti sono pronte nel meraviglioso Parco Robinson con ingresso da Viale Kennedy, per divertire ed affascinare grandi e piccini.

Per tutti tra questi giganti da toccare e fotografare ( anche per i selfie) la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati in ogni età. Partendo dalle caratteristiche di un bio parco, l’iniziativa offre l’opportunità per un’indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi.

Il tutto con la possibilità di mascherarsi e indossare il costume del supereroe preferito e divertirsi con l’ausilio di tanti laboratori ludici e didattici. Organizzata da Alta Classe Lab, We Share, Next Event e Promotion, la mostra tra i tanti spazi a disposizione del pubblico di tutte le età, prevede, subito dopo il magico ingresso con il Future Castle, delle affascinanti aree dedicate alle statue di grandi dimensioni di Batman, Goldrake, Lego Super Hero, Spider Man e Hulk, fino a giungere al travolgente labirinto di Alice.

Con un’altra area dedicata al food con tante buone specialità da gustare ispirate al mondo dei cartoni, la mostra al Parco Robinson, assicura tanti momenti, tra fotografie e selfie, da vivere immersi nel mondo dei fantastici personaggi dei fumetti, della narrativa, dei cartoni animati e del cinema, caratterizzati dalle loro formidabili doti di coraggio e dalle loro abilità straordinarie, dette superpoteri.

La mostra “I Super Heroes & Co.” resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il sabato la domenica e i festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato. I biglietti si possono acquistare anche online su go2.it e ticketone.it. Infoline 3393194813-0812482200.