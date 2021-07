Stasera in tv giovedì 29 luglio: “Mandela: La lunga strada verso la libertà” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 29 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 29 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Mandela: La lunga strada verso la libertà – 21:20 Canale 5 Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Mandela: Long Walk to Freedom

Mandela: Long Walk to Freedom Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 152′

152′ Regista: Justin Chadwick

Justin Chadwick Cast: Idris Elba, Naomie Harris, Terry Pheto TRAMA Mandela – La lunga strada verso la libertà (Long Walk to Freedom) è un film del 2013 diretto da Justin Chadwick. Il film si basa sull’autobiografia Lungo cammino verso la libertà, scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela. Il film è stato distribuito limitatamente negli Stati Uniti dal 29 novembre 2013. In Italia arriva direttamente in televisione il 18 luglio 2018 sul canale Cine Sony. La straordinaria storia di Nelson Mandela: l’infanzia in un piccolo villaggio rurale, la lotta nel movimento anti-apartheid, la lunga e durissima detenzione durata 27 anni e l’elezione come primo Presidente del Sudafrica col sistema del suffragio universale. Sostenuto da una grande forza di volontà e dall’amore per la seconda moglie Winnie, Nelson combatte per i diritti dei neri, resiste ai soprusi dei carcerieri e alla durezza dell’isolamento, fino ad arrivare nel 1994 alla presidenza del Sudafrica. Bene ma non benissimo – 21:15 Sky Cinema True Legend – 21:00 Iris The Danish Girl – 21:15 Premium Cinema 2 Soldado – 21:10 Rai Movie Duro da uccidere – 21:25 Rete 4 Monolith – 21:15 Cielo Asterix & Obelix – Missione Cleopatra – 21:10 Paramount Channel Una vita da gatto – 21:00 Sky Family