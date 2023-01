Starbucks arriva a Napoli, ma ci sono delle condizioni

Starbucks potrebbe aprire a Napoli, ma ci sarebbero delle condizioni per portare la catena di caffè statunitense nella Galleria Umberto.

Starbucks, la catena di caffè statunitense, potrebbe aprire il suo primo store a Napoli, come riportato da Il Mattino. Il luogo in cui cittadini e turisti potrebbero recarsi per gustare le bevande e assaporare i dolci della catena, è la Galleria Umberto. Ma le trattative, come riporta il sito, sono ancora in corso.

Ci sono però delle condizioni, riporta ancora il quotidiano online, perché l’accordo possa considerarsi chiuso, ed è inerente al decoro della Galleria Umberto, e alla presenza dei senza fissa dimora che dormono al suo interno. Un’altra preoccupazione, riguarda “le baby gang”.

Intanto, anche se non esiste ancora una data, in Campania è pronto ad aprire il primo Starbucks. Lo store si troverà nell’Outlet La Reggia di Marcianise. Dopo una lunga attesa, la catena arriva in Campania, che sia il momento giusto per giungere anche nel capoluogo campano?