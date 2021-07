Star Wars Rogue Squadron, anticipazioni: parla Patty Jenkins

Star Wars Rogue Squadron, anticipazioni. La regista Patty Jenkins rassicura i fan sullo stato dell’arte del prossimo film della saga.

Arrivano le ultime anticipazioni di Star Wars Rogue Squadron, ultimo capitolo della celeberrima saga di film iniziata nel 1977. La regista del film Patty Jenkins ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo lo stato della sua creatura.

La Jankins, prima donna a girare un film di Star Wars, ha rassicurato tutti i fan: lo script è quasi pronto e le cose stanno andando molto bene. Saranno contenti tutti coloro che attendono con trepidazione il 2023 per vedere il nuovo film.

Star Wars Rogue Squadron, Patty Jenkins: “Stiamo per finire la sceneggiatura”.

Arrivano gli ultimi aggiornamenti a proposito di Star Wars Rogue Squadron, il prossimo film della saga iniziata da George Lucas oltre 40 anni fa. Il marchio Star Wars al momento è in fortissima ascesa soprattutto grazie alla serie The Mandalorian.

Disney, che nel 2012 ha acquisito i diritti della saga, aveva inizialmente previsto che, dopo l’uscita de Il Risveglio della Forza nel 2015, di far uscire un nuovo film ogni anno, fino al 2019.

Questi piani sono poi stati cambiati a causa della risposta del pubblico ai vari film usciti, sia della nuova trilogia prodotta interamente da Disney, sia per alcuni spin-off che non hanno raccolto quanto sperato.

Con la serie tv, però, le cose sono cambiate e l’hype per il nuovo film è ormai alle stelle. Patty Jenkins, già regista di Wonder Woman, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dello stato del film che potranno rassicurare i fan.

“Ci stavo lavorando già da sei mesi, prima ancora dell’annuncio, per cui siamo a buon punto. Stiamo per finire la sceneggiatura e per costruire il team e sta andando tutto a meraviglia. Sono davvero entusiasta della storia e che siamo noi il prossimo capitolo di Star Wars, il che è una responsabilità enorme ma anche un’opportunità per iniziare davvero qualcosa di nuovo. Davvero molto emozionante in questo senso“.