Sparatoria a Ponticelli, un morto e un ferito

Stanotte agguato a Ponticelli in via Esopo. Il bilancio è di un morto e un ferito. La Polizia arrivata sul luogo della sparatoria in seguito ad una segnalazione ha trovato a terra in una pozza di sangue due persone. I due uomini sono Giulio Fiorentino, 3oenne di Torre del Greco, trasportato all’ospedale Villa Betania, dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

L’altro uomo, ferito alle gambe e all’inguine, è Vincenzo Di Costanzo, di 24 anni, trasportato all’Ospedale del Mare. E’ stato operato d’urgenza e non è in pericolo di vita. Gli agenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo raid di camorra. Le vittime già risultano note alle forze dell’ordine.