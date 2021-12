Sparatoria a Fuorigrotta, gravemente ferito il titolare del bar Troncone

E’ successo poco fa in via Caio Duilio nei pressi del bar Troncone. Al momento il traffico risulta bloccato da Piazzale Tecchio fino all’ingresso della Galleria.

Poco fa un nuovo episodio di sparatoria a Fuorigrotta in via Caio Duilio nei pressi del bar Troncone. Nel mirino il titolare di 53 anni. L’uomo, noto negli ambienti della malavita, è stato colpito agli arti inferiori e alla testa ed è in condizioni gravissime.

Indagano i carabinieri. Al momento il traffico a Fuorigrotta risulta bloccato da Piazzale Tecchio fino all’ingresso della Galleria Laziale.