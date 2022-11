Solidarietà, sapori e canzoni a La Lanterna per i giovani down

A “La Lanterna” di Villaricca dove, martedì 15 novembre alle ore 20.00, si svolgerà una cena spettacolo grazie alla quale una parte del ricavato sarà devoluto alla “Locanda degli Amori e …sapori”, la Soc. Cooperativa Sociale no-profit.

La beneficenza è di scena a “La Lanterna” di Villaricca dove, martedì 15 novembre alle ore 20.00, con il coordinamento dello chef Nicola Di Filippo e la collaborazione di Nino De Filippo, prenderà vita una cena spettacolo grazie alla quale una parte del ricavato sarà devoluto alla “Locanda degli Amori e …sapori”, la Soc. Cooperativa Sociale no-profit, che opera nel territorio Flegreo per intervenire ed aiutare giovani disabili ad inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare persone con Sindrome di Down.

Un evento capace di unire la solidarietà con la buona cucina e ancora, di offrire al pubblico un momento artistico e canoro presentato da Mario Guida con la cantante e attrice Nancy Coppola (nella foto) e la partecipazione di Gennaro D’Angelo.

A contribuire per la realizzazione della serata sono stati anche “Ciro Poppella”, “De Filippo Baccalari”, “Il Molo”, “Ristorante Del Pino”, “Gerli”, “Caseificio Terracciano” e “l’Antico Pozzo degli Ulivi”.

“Si tratta di una serata benefica – ha detto l’ideatore e chef Nicola Di Filippo, delegato per la Campania dei famosi Discepoli D’Escoffier- fatta di specialità gastronomiche e momenti artistici ma soprattutto d’amore verso chi ha bisogno di aiuti e solidarietà per una vita in salita”.