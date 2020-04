Emergenza Coronavirus, da Atitech 20mila mascherine per medici, infermieri e OSS della Campania

Emergenza Coronavirus: Atitech, azienda napoletana leader in Italia ed in Europa nella manutenzione di aerei, ha voluto contribuire al rafforzamento delle dotazioni sanitarie dei presidi in lotta contro il virus.

Ventimila mascherine donate al Centro smistamento della Task force Anti-Coronavirus istituita dalla Regione Campania perché siano consegnate a medici, infermieri ed operatori sanitari. È il gesto di solidarietà con cui Atitech, azienda napoletana leader in Italia ed in Europa nella manutenzione di aerei, ha voluto contribuire al rafforzamento delle dotazioni sanitarie dei presidi in lotta contro il virus.

Acquistate in Cina, e tutte perfettamente omologate con marchio CEE, si tratta di diecimila mascherine di tipo FFP2 e le altre diecimila di tipo chirurgico.

“Sono dispositivi che già usiamo in azienda per alcune lavorazioni – spiega il presidente di Atitech, Gianni Lettieri -. Avendo dovuto rifornirci per garantire la dotazione a tutti i dipendenti, in attesa della ripresa della piena attività, abbiamo ritenuto giusto pensare anche a chi combatte in prima linea contro la pandemia. In momenti come questi – conclude Lettieri – chiunque è nella condizione di fare qualcosa per la collettività non si può tirare indietro”.