Al Teatro Acacia in concerto Andrea Sannino per la raccolta fondi “Nida for Sara”

Tutti in traiettoria di arrivo per l’attesa festa di chiusura del “Nida for Sara” organizzata dalla “Nida” Onlus Campania al Teatro Acacia per il prossimo 6 aprile alle 21.00 con il concerto di Andrea Sannino, “Andrè”.

Per tutti, una importante serata nel segno della solidarietà con lo scopo di ringraziare quanti hanno offerto o offriranno con una donazione il loro sostegno per la raccolta fondi “Nida for Sara”. Un’iniziativa tesa a fare fronte al notevole impegno economico della famiglia necessario per affrontare l’intervento chirurgico di altissima specializzazione necessario per la piccola Sara.

Una complessa operazione da effettuare grazie all’ausilio di macchinari sofisticati in uso negli Stati Uniti (MRI guided laser ablation) con la speranza che la vivace ed allegra bambina di 4 anni, possa guarire da una lesione cerebrale diagnosticata al Bambino Gesù di Roma come un malattia rara chiamata “Amartoma Ipotalamico”.

“Sara – come ha ribadito la referente per la Campania della Nida Onlus, Chiara Migliaccio (nella foto) ha bisogno dell’aiuto di tutti per raggiungere la cifra di oltre 100.000€ necessaria per poter essere operata e per sperare in una vita normale”.

La festa prevista dalla “Nida” Onlus Campania, la sede regionale nata nel 2016 dell’organizzazione “Nida” Onlus costituita a Torino nel 2012, nello storicizzato teatro vomerese con un cantante come Andrea Sannino con il concerto “Andrè”, vorrà essere il coronamento di un successo collettivo fatto di umanità, sensibilità e cuore.

Per l’organizzazione ad offire il suo contributo tecnico è anche all’opera la responsabile del coordinamento settore spettacolo Nida Campania Valentina Magno.

Le donazioni per il progetto ed il ritiro degli inviti per la festa del prossimo 6 aprile prevista all’Acacia possono effettuarsi presso il botteghino dello stesso teatro che sostiene attivamente i progetti Nida. Oppure presso il botteghino Sas in via Pitloo o alla Promos biglietteria di via Stazione, 49.