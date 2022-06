Stasera in tv sabato 4 giugno: Bomber su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 4 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 4 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Paradiso amaro – 21:20 Canale 5 Stai lontana da me – 21:15 Sky Cinema Delitto perfetto – 21:00 Iris Richie Rich – Il più ricco del mondo – 21:20 Italia 1 Prigioniera di un incubo – 21:20 Rai 2 Trauma Center – Caccia al testimone – 21:20 Rai 4 Come ti divento bella! – 21:10 Rai Movie Bomber – 21:25 Rete 4 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Bomber

Bomber Uscita: 1982

1982 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 112′

112′ Regista: Michele Lupo

Michele Lupo Cast: Bud Spencer, Kallie Knoetze, Gegia, Nando Murolo, Ferdinando Paone, Bobby Rhodes, Giorgio Vignali, Rick Battaglia, Omero Capanna, Giancarlo Bastianoni, Giovanni Cianfriglia, Ottaviano Dell’Acqua, Mario Mattioli, Vincenzo Maggio, Nello Pazzafini, Salvo Basile, Pierluigi Del Papa, Jerry Calà, Mike Miller, Valeria Cavalli TRAMA Bomber è un film del 1982 diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà. Il film è stato girato principalmente a Marina di Pisa, Tirrenia, Pisa e Livorno. La scena finale dell’incontro di pugilato tra Bud e Rosco si svolge nel Palasport di Forte dei Marmi. Alcune di queste location erano già state utilizzate in Lo chiamavano Bulldozer. La location versiliese è evidente nelle scene di insieme, dove vediamo uno sponsor storico del palazzetto di Forte dei Marmi, vale a dire “Anna Farioli Pianoforti, Forte dei Marmi”. Bomber è un ex pugile che ora fa il marinaio. A Livorno conosce un bizzarro manager di boxe che sta cercando giovani talenti. Bomber ha sott’occhio l’elemento adatto: Giorgio, un ragazzo napoletano che vive di espedienti ed estraneo allo sport, ma dal destro vincente. Il primo incontro si svolgerà tra il ragazzo e il campione della vicina base militare americana. C’è però chi vuole sfruttare l’occasione per truccare il risultato e allora Bomber assume il ruolo del giustiziere. Mia moglie, un corpo per l’amore – 21:15 Cielo