Scuola in Campania, approvato il calendario 2021/22: ecco quando si torna in classe

La giunta regionale ha approvato il calendario 2021/22: i ragazzi torneranno a scuola in Campania il 15 settembre 2021 e l’ultima campanella suonerà l’8 giugno 2022.

Scuola in Campania | La giunta della Campania ha approvato il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa l’inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2021 e il termine l’8 giugno 2022, per un totale di previsto di 202 giorni di lezione. Per le scuole dell’infanzia il termine e’ fissato il 30 giugno 2022.

Le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni.