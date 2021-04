“Scooby!” su Sky Cinema. I film in tv sabato 3 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 3 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 3 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Scooby! – 21:15 Sky Cinema

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Scoob!

Scoob! Uscita: 2020

2020 Nazionalità: USA

USA Regista: Tony Cervone

Tony Cervone Cast:

TRAMA

Scooby! (Scoob!) è un film d’animazione del 2020 diretto da Tony Cervone, basato sul franchise Scooby-Doo e primo capitolo del Hanna-Barbera Cinematic Universe, universo cinematografico condiviso dei personaggi di Hanna-Barbera. È stato scritto da Adam Sztykiel, Jack Donaldson, Derek Elliott e Matt Lieberman, e prendono parte come doppiatori Frank Welker (voce del protagonista e unico membro del cast originale a riprendere il proprio ruolo), Will Forte, Gina Rodriguez, Zac Efron e Amanda Seyfried. È un reboot della serie di film di Scooby-Doo e crossover tra quest’ultimo e altre serie della Hanna-Barbera, tra cui Blue Falcon e Cane Prodigio, Capitan Cavey e le Teen Angels e Wacky Race. La trama del film segue la Mystery Gang, composta da Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne e Velma, che vengono arruolati da Blue Falcon per impedire a Dick Dastardly di aprire le porte degli Inferi e liberare Cerbero. Shaggy era un teenager molto solo fino a quando ha incontrato lo scatenato alano senza nome. Poi, una notte di Halloween, l’incontro con Fred, Velma, Daphne e la nascita della Mistery Inc., gruppo di coraggiosi amici in un minivan, con Shaggy e Scooby nel ruolo delle mascotte fifone, affamate e genialmente maldestre. Adesso, però, sono chiamati a risolvere il caso più complicato di tutti: il complotto teso a scatenare le furie del cane fantasma Cerberus e provocare un disastro senza precedenti. Duplicity – 21:00 Iris Bigfoot Junior – 21:20 Italia 1 Tentazioni d’amore – 21:15 Premium Cinema 2 A qualcuno piace caldo – 21:10 Rai Movie Ben Hur – 21:20 Rete 4 L’amante inglese – 21:15 Cielo Schegge di paura – 21:10 Paramount Channel Una spia al liceo – 21:00 Sky Family