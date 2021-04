“Scontro tra titani” su Italia 1. I film in tv mercoledì 28 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 28 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 28 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Nel bagno delle donne – 21:15 Sky Cinema Il Filo Nascosto – 21:00 Iris Scontro tra titani – 21:20 Italia 1 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Clash of the Titans

Clash of the Titans Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: Louis Leterrier

Louis Leterrier Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton TRAMA Scontro tra titani (Clash of the Titans) è un film del 2010 diretto da Louis Leterrier. Il film, uscito negli Stati Uniti d’America il 2 aprile 2010 e in Italia a partire dal 16 aprile, è il remake di Scontro di titani del 1981, ispirato al mito greco dell’eroe Perseo. Rifacimento dell’omonima pellicola del 1981 di Desmond Davis, racconta le vicende di Perseo, figlio di dei, ma cresciuto come uomo tra gli uomini: Perseo impotente contro la volontà di distruzione che si è abbattuta sulla sua famiglia ad opera di Ade il vendicativo dio degli inferi, senza più nulla da perdere, si mette alla guida di una spedizione che dovrebbe sconfiggere Ade, prima che egli spodesti Zeus e scateni l’inferno in terra. Ad attenderli, creature mitologiche e pericoli… La risposta è nelle stelle – 21:20 Rai 2 L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot – 21:20 Rai 4 Vicky Cristina Barcelona – 21:15 Premium Cinema 2 Modalità aereo – 21:10 Rai Movie Miami Magma – 21:15 Cielo Stone – 21:10 Paramount Channel