Scampia, controlli antidroga: Carabinieri arrestano tre pusher (I NOMI)

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato tre pusher fermati mentre cedevano dosi di cocaina ed eroina nel quartiere Scampia.

Anche in questo periodo continuano i servizi antidroga, disposti dal comando provinciale di Napoli, per i Carabinieri della compagnia Stella. I militari della stazione Scampia hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti tre persone: si tratta di Francesco Bruzzese, Marco Estinto e Francesco De Franco.

Le tre persone – rispettivamente di 31, 30 e 21 anni – sono napoletani e già note alle forze dell’ordine.

I Carabinieri li hanno notati all’interno del complesso di edilizia popolare Vele Celeste mentre cedevano delle dosi di cocaina ed eroina a cinque clienti (tutti segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente) e li hanno bloccati.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 12 cilindretti contenenti eroina e 7 cilindretti con all’interno cocaina per un peso complessivo di 9 grammi. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 150 euro provento del reato. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere in attesa di giudizio.