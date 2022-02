Sanremo 2022, la gioia di Amadeus: “Tornare quasi alla normalità mi entusiasma”

Sanremo 2022: parte l’edizione numero 72 del Festival con il ritorno del pubblico all’Ariston. Sul palco con Amadeus anche Fiorello e Ornella Muti. Maneskin e Meduza super ospiti. Ecco i 12 cantanti che si esibiranno stasera.

Parte su Rai 1 questa sera, martedì 1 febbraio, l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo, che andrà avanti fino a sabato 5 febbraio. La kermesse canora si svolgerà come sempre al teatro Ariston, che quest’anno vedrà il ritorno del pubblico.

Amadeus, direttore artistico e conduttore per la terza volta consecutiva, non ha dimenticato le “porte chiuse” dello scorso anno ed è al settimo cielo: “C’è una grande emozione, più quest’anno che negli anni passati -ha detto il conduttore in conferenza stampa – Tornare quasi alla normalità mi entusiasma. Avverto una sensazione particolare”.

Per il debutto, Amadeus sarà affiancato dall’amico di sempre Rosario Fiorello (anche lui al “tris” da conduttore, chissà se per tutte le 5 serate) e Ornella Muti, “conduttrice per una sera” come lo saranno nelle prossime serate Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Super ospiti della serata i Maneskin, che tornano sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del 2021 con “Zitti e buoni”, la canzone che li ha lanciati al successo anche all’Euro Vision Song Contest e alla ribalta mondiale (compresa l’apertura di un concerto dei Rolling Stones). Oltre ai Maneskin, spazio anche per i Meduza, trio di producer italiani al top nella musica dance.

Sul palco dell’Ariston anche il campione di tennis Matteo Berrettini, gli attori Raoul Bova e Nino Frassica (che lanceranno la nuova stagione di “Don Matteo”) e Claudio Gioè (che lancerà la seconda stagione di “Makari”). In collegamento dalla nave ormeggiata nei pressi del teatro anche il duo Colapesce Dimartino, rivelazione della scorsa edizione con “Musica leggerissima”.

Sanremo 2022: la scaletta e le canzoni della prima serata

Il primo voto della gara verrà dalla Sala stampa. Stasera si esibiranno i primi 12 “big”: ecco la scaletta completa.

Achille Lauro – “Domenica”;

Yuman – “Ora e qui”;

Noemi – “Ti amo non lo so dire”;

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”;

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”;

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”;

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”;

Mahmood e Blanco – “Brividi”;

Ana Mena – “Duecentomila ore”;

Rkomi – “Insuperabile”;

Dargen D’Amico – “Dove si balla”;

Giusy Ferreri – “Miele”.