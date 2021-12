San Gregorio Armeno: tra le statuine del presepe c’è anche… Greta Thunberg

San Gregorio Armeno: l’artigiano Genny Di Virgilio ha realizzato una splendida statuina dedicata alla 18enne attivista svedese.

San Gregorio Armeno, la splendida strada napoletana dei presepi, è da sempre nota anche per le splendide opere dedicate ai personaggi della più stretta attualità.

Tra le nuove creazioni per Natale 2021, i turisti di tutto il mondo sono attirati anche dalla splendida statuina raffigurante Greta Thunberg, la celeberrima e giovanissima (18 anni) attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico.

Tale statuina è opera dell’artigiano Genny Di Virgilio, che l’ha ritratta nella posa ormai diventata classica da quando, a partire dall’agosto 2018, ha avviato la protesta sfociata nel movimento Fridays for Future, manifestando con l’impermeabile giallo e il cartello con la scritta “Skolstrejk for klimatet” (Sciopero della scuola per il clima).

“È di certo una delle persone più note al mondo – ha spiegato Di Virgilio – che è riuscita ad attirare nelle piazza centinaia di migliaia di persone chiedendo a governi e governatori ad attivarsi nel prendere al più presto, al di là delle chiacchiere, misure a difesa del pianeta”.