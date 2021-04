Salvato l’equipaggio di un mercantile alla deriva durante la tempesta. VIDEO

Mercantile olandese alla deriva al largo della Norvegia dopo una drammatica evacuazione in elicottero. Il video con le immagini del salvataggio.

- Advertisement -

L’equipaggio di un mercantile olandese, è stato evacuato in due tempi lunedì sera durante la tempesta al largo della costa norvegese, lasciando la nave abbandonata alla deriva e minacciando di affondare. Lo riferiscono le autorità locali.

Le immagini rilasciate dal Norwegian Rescue Coordination Center hanno mostrato alcuni dei 12 membri dell’equipaggio che saltano nell’oceano dalla Eemslift Hendrika prima di essere salvati in elicottero. Altri sono stati issati direttamente dal ponte. Tutti sono stati portati in salvo, ma la nave, attualmente a circa 130 km (80 miglia) dalla costa del Mare del Nord, è a rischio di affondamento.

Questa notte la nave ha perso potenza, andando alla deriva in direzione Sud a una velocità compresa tra due e tre nodi. “La nave ha perso la potenza del motore principale durante la notte ed è andata alla deriva”, ha detto all’emittente pubblica NRK Hans Petter Mortenson dell’amministrazione costiera norvegese.

“C’è il rischio che si capovolga e affondi”, ha detto Mortenson, aggiungendo che ciò potrebbe causare la fuoriuscita di gasolio e olio combustibile dai suoi serbatoi. Secondo quanto riferito oltre al monitoraggio dell’unità, sono stati inviati in soccorso della nave alla deriva anche i rimorchiatori. L’Eemslift Hendrika, costruita nel 2015 e registrata nei Paesi Bassi, lunga di 111,6 metri (366 piedi) e larga 17, è una nave da trasporto yacht, che trasporta barche più piccole sul suo ponte, secondo Starclass Yacht Transport con sede a Monaco, che commercializza i servizi della nave.

E’ gestito da Starclass Yacht Transport (come riporta Tradewinds) ed è utilizzato per il trasporto di yacht tra la Norvegia e la Turchia. Sul ponte, trasporta una nave per acquacoltura di 24 metri, un paio di barche da lavoro più piccole, un cabinato e uno yacht a vela.

Ecco il video della nave Heavy Lift cargo