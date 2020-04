Trapianti di rene in contemporanea al Policlinico Federico II

Due trentenni sono stati sottoposti, in contemporanea, nel Policlinico Federico II di Napoli, struttura impegnata anche nell’emergenza Coronavirus, a un trapianto di rene.

Sono stati sottoposti a trapianto di rene due trentenni, in contemporanea, nel Policlinico Federico II di Napoli. Dopo l’intervento, i due sono stati trasferiti nel reparto di degenza. A realizzare i due trapianti, coordinati dal professor Giuseppe Servillo, responsabile del Programma aziendale Trapianti di Rene del Policlinico Federico II di Napoli, sono state le equipe chirurgiche guidate da Michele Santangelo, direttore della UOC di Chirurgia Generale e Trapianti di Rene) e da Vincenzo D’Alessandro, responsabile della UOSD Centro Trapianti e Chirurgia del Retroperitoneo.

Gli interventi sono stati realizzati anche con la collaborazione di una equipe di nefrologi, guidata da Rosa Carrano, e di anestesisti, diretti da Giuseppe Servillo, e con gli infermieri diretti da Adele Maiorano e Bruno Barrella. Trapianti significativi, perché, come evidenziato da Santangelo, il Policlinico Federico II è “impegnato anche nell’emergenza coronavirus” e, “nonostante questo, riesce a svolgere attività determinati”.

I trapianti vanno dunque conservati “eccezionali” per l’impegno della struttura contro il coronavirus. Rispondere all’emergenza dettata dal Covid-19 ha significato, per la Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, ridisegnare la configurazione delle unità operative a vantaggio di nuovi posti di terapia intensiva e malattie infettive, adulti e pediatrici, inclusi percorsi separati per partorienti e neonati, dedicati al Covid-19.