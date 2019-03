Metropolitana di Salerno: domenica 10 marzo il servizio Salerno – Arechi sarà sospeso dalle 19 alle 23.30 nella tratta Arbostella – Arechi con contemporanea chiusura della stazione di Arechi.

In tale fascia oraria i treni da/per Salerno avranno origine / termine corsa nella fermata di Arbostella.

Il provvedimento, adottato d’intesa con la Regione Campania e il Comune di Salerno, è stato disposto dalla Questura di Salerno per motivi di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio tra la Salernitana e il Crotone (in programma alle ore 21 e valevole per la 28ma giornata del campionato di serie B).