Regione Campania, assegnate 14.054 borse di studio. Requisiti e come richiederla

#IOSTUDIOREGIONECAMPANIA è il bando rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado per assegnare 14.054 borse di studio, ognuna dal valore di 400 euro. Ecco come inviare la richiesta.

La Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, aiuta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, ad avere maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura.

Cos’è e a chi è rivolto

L’assegnazione di 14.054 borse di studio, ognuna dal valore di 400 euro, attraverso cui acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private “paritarie”) della Regione Campania.

Requisiti e modalità d’accesso al bando

Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2019 (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.748,48. Si può presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma on line dopo essersi registrati. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.). La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne.

Come inoltrare la richiesta e documenti da allegare

Il sistema di registrazione è davvero semplice e richiede pochi minuti, basta essere muniti degli strumenti giusti! Per presentare la domanda per la borsa di studio ioStudio 2018/2019 è indispensabile:

– Modello ISEE in corso di validità. Il 15 gennaio è scaduto il modello Isee 2018, pertanto bisognerà rivolgersi all’INPS o un CAF per richiedere il nuovo.

– Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente;

– Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) di almeno un genitore/tutore se lo studente non è maggiorenne.

Per facilitare la compilazione della domanda, è necessario conoscere l’indirizzo ed il codice meccanografico dell’Istituto Scolastico di appartenenza (Plesso principale, non succursale).

AVVISO: LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE

DALLE ORE 9.00 DEL 21 FEBBRAIO 2019 E FINO ALLE ORE 15.00 DEL 21 MARZO 2019

Fonte: Burc della Regione Campania numero 8 del 13/02/2019