Cronaca di Salerno: scuola elementare di Ogliara presa di mira con sassate alle vetrate della segreteria didattica e degli archivi. La preside: “Non è la prima volta che accade”.

Il plesso elementare di Ogliara (frazione collinare di Salerno) è stato preso di mira da ignoti vandali, che hanno tirato sassi contro i vetri della segreteria e degli archivi.

Non è la prima volta che accade un fatto del genere, con la dirigente scolastica, Ida Lenza, amareggiata per tali episodi: “Siamo inermi di fronte ad una escalation di azioni vandaliche che vedono colpita la sede di Ogliara in una zona di Salerno che ci vede in prima fila per contrastare la dispersione scolastica in area a rischio. Da inizio anno -sottolinea la preside a “Il Mattino”- abbiamo avuto un altro lancio di sassi ma non era stato così grave come quest’ultimo”.

La preside Lenza ha chiesto l’intervento del Comune di Salerno per il ripristino delle vetrate, denunciando l’accaduto la Polizia (che indaga per risalire all’identità dei vandali).

Già nelle scorse settimane erano stati incendiati i cassonetti della raccolta differenziata dinanzi alla scuola, la quale è anche simbolo dell’impegno civico per il rispetto dell’ambiente.

Foto: “Il Mattino”