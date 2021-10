Salernitana-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Le probabili formazioni e tutti i modi per poter assistere al derby campano Salernitana-Napoli: gara che per entrambe le compagini ha un solo risultato possibile.

Salernitana-Napoli | E’ tornato subito al lavoro il Napoli di Spalletti. Dopo il successo di giovedì sera contro il Bologna, che e’ valso agli azzurri nuovamente il primato in classifica, Insigne e compagni si sono ritrovati a Castel Volturno per preparare il derby di domenica pomeriggio (alle 18) contro la Salernitana, all’Arechi. Naturalmente, chi ha giocato contro i felsinei ieri ha svolto una seduta defaticante, tutti gli altri si sono allenati regolarmente e hanno svolto una partitella a meta’ campo. Assenti i “soliti” tre: Ounas ha svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Palestra e terapie per Malcuit e Manolas. Spalletti sta pensando a qualche cambio per il match di domenica. Dovrebbe tornare Politano dal primo minuto, al posto di Lozano. Zielinski prenota un posto da titolare, pronto a sostituire Elmas. Per il resto non dovrebbe cambiare nulla rispetto a ieri.

Seduta tattica, invece, per la Salernitana in vista del derby di domenica contro il Napoli. Bogdan, Capezzi e Lassana Coulibaly hanno svolto un lavoro atletico specifico. Mamadou Coulibaly e Ruggeri si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Mister Colantuono, dunque, rischia di dover fare i conti ancora con l’emergenza per la gara di domenica, con lo stesso tecnico di Anzio che si dovrebbe affidare ancora al 4-3-1-2 visto a Venezia. La seduta di rifinitura e’ fissata per oggi alle 15. Sul fronte della prevendita, sono stati gia’ staccati circa 15mila tagliandi, con il dato destinato a crescere nelle prossime ore.

Come vedere Salernitana-Napoli

La gara sarà visibile tramite l’applicazione di Dazn, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc e tramite console e smart tv.

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Simy.

All. Colantuono

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti