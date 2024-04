Calcio Napoli in ritiro a Dimaro dall’11 al 21 luglio

Il Calcio Napoli ha annunciato il prossimo ritorno nel tradizionale ritrovo di Dimaro Folgarida, in Val di Sole.

Inizierà il prossimo 11 luglio il ritiro precampionato 2024 del Calcio Napoli nel tradizionale ritrovo di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra rimarrà nella località turistica del Trentino sino a domenica 21 luglio con le sedute di allenamento ospitate allo stadio di Carciato nella SKI.IT Arena.

Per la tredicesima volta la Val di Sole scandirà così l’inizio della nuova stagione calcistica azzurra, legame che costituisce un sorta di record per quanto riguarda i club europei. A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo del Trentino, Roberto Failoni, il ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il presidente dell’Apt Val di Sole, Luciano Rizzi, e il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni.

Così a luglio – spiegano in una nota le autorità locali e gli organizzatori – per i tifosi partenopei si ripresenta l’occasione di vedere al lavoro i propri beniamini con due imperdibili fine settimana. Saranno undici giorni di allenamenti per la squadra e di vacanza per i tifosi in un ambiente che offre loro ideali occasioni di rigenerazione fisica e di relax.

E con un programma di eventi in linea con le belle edizioni degli anni scorsi: incontri con i campioni, festa in piazza. È ormai diventato un amore incondizionato – prosegue la nota – quello che lega Dimaro-Folgarida e la Val di Sole ai milioni di tifosi azzurri. Non a caso il rapporto tra Napoli e il Trentino è diventato via via sempre più intenso e favorito da quel clima di amicizia, complicità e divertimento tipica dell’accoglienza del Trentino turistico caratterizzata da strutture ricettive di qualità, da un ambiente naturale e da un’offerta gastronomica basata su ingredienti tipici degli ambienti di montagna.