Sagre e feste in Campania: weekend da giovedì 22 a domenica 25 agosto

Nei giorni 23-24-25-30-31 Agosto e poi ancora 1-6-7-8 Settembre 2024 la Sagra del Pesce torna a Ercolano (NA) con questi tre weekend dedicati ai sapori del mare.

Organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano, è ormai un appuntamento fisso, atteso e partecipato dai cittadini locali e dei comuni limitrofi

Ad attendere i visitatori – presso il Parcheggio degli Scavi Archeologici in Via dei Papiri Ercolanesi – ci saranno bontà a base di pesce, come risotto alla pescatora, cuoppo di mare ma anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e wurstel per i più piccoli.

SAGRA DELLA MORTADELLA di GAURO 2024