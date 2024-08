Gusto Italia arriva al Porto Turistico di Acciaroli

Acciaroli accoglie Gusto Italia dal 21 al 25 agosto al Porto Turistico un’altra tappa della fiera itinerante.

Continua il tour estivo di Gusto Italia che raggiunge per il quinto anno consecutivo il Porto turistico di Acciaroli, borgo marinaro di Pollica.

Il comune cilentano anche quest’estate gode di una serie di riconoscimenti che la eleggono a mèta turistica ambìta: 5 Vele di Legambiente come località dal mare più bello d’Italia, Bandiera Blu 2024 per la sostenibilità e Bandiera Verde 2024 come migliore spiaggia a misura di bambino.

La fiera itinerante dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo vi si fermerà da mercoledì 21 a domenica 25 agosto, tutti i giorni dalle ore 17 a mezzanotte con ingresso gratuito.

Questa tappa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Pollica, grazie al sindaco Stefano Pisani, della CNA di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

“Acciaroli è ormai una tappa fissa del nostro calendario estivo, il suo borgo, il porto ed un mare meraviglioso ne fanno una delle località più amate di tutto il Cilento. Qui dove il sindaco pescatore ha lottato per la legalità e la sostenibilità, parlare di Made in Italy e di piccole produzioni di qualità ha un valore ancora maggiore”, commenta Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Nella tappa di Acciaroli sarà possibile acquistare e degustare tanti tipici, dai locali a quelli di tutta Italia. Imperdibile lo stand con salumi e formaggi provenienti da diverse regioni, così come lo stand delle aziende agricole del GAL Vallo di Diano, attraverso le quali poter fare una spesa del fresco stagionale. Cilentana anche l’azienda che proporrà tartufi locali.

Dalla Calabria la liquirizia di Rossano Calabro, insieme a caramelle, lecca lecca e marshmallow. Dalla Campania tanti mieli da apicoltura biologica provenienti da Capaccio, dolci della tradizione, le composte di frutta e il liquore allo zafferano realizzato in Irpinia. Immancabile la nocciola di Giffoni IGP, proposta in tante versioni compreso il croccante realizzato al momento.

Dalla Puglia un bel carico di taralli pugliesi friabili e senza lievito in vari gusti, sia salati che dolci. Per gli appassionati di dolci internazionali sarà possibile degustare il kudos ungherese.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, sia da uomo che da donna, tra cui bracciali. Presenti le ceramiche artistiche della Campania (anche in versione bijoux), nonché prodotti in pelle di alta qualità realizzati a mano come borse, cinture e portafogli, anche vintage. Per l’abbigliamento e gli accessori tante occasioni in stile moda Positano. Per i più piccoli e per gli appassionati tanti oggetti e pupazzi realizzati interamente in tessuto.

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 28 agosto al 1° settembre – Matera

Dal 5 all’8 settembre – Salerno

Dal 12 al 15 settembre – Frascati (RM)

Dal 27 al 29 settembre – Cava de’ Tirreni (SA)