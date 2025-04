A Città della Scienza un viaggio affascinante nel microcosmo degli insetti

L’albero degli insetti

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Quando compaiono gli insetti nella storia della Terra? E chi sono i loro più prossimi parenti? Scopriamolo con una lettura animata ed un laboratorio interattivo.

Data: 5-6 aprile 2025

Orario: 10:30, 14:00

Target: dai 3 ai 6 anni

Disponibilità posti: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: nuova mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con: Giotto, colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza

Insettigator

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Il nostro pianeta offre un’enorme varietà di organismi e trovare un ordine in essa è sempre stato una sfida per gli scienziati. Gli insetti rappresentano il gruppo animale più abbondante e variegato e riconoscerli non è assolutamente semplice. Ma con noi potrai diventare un piccolo entomologo e, destreggiandoti tra ali, zampe ed antenne, imparare ad identificarli.

Data: 5-6 aprile 2025

Orario: 11:00, 14:30

Target: dai 7 ai 10 anni

Disponibilità posti: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: nuova mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con: Le Nuvole Scienza

MAPEMATICA

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Cosa hanno in comune gli alveari e le bolle di sapone? Il laboratorio “Mapematica” esplora il sorprendente legame tra la matematica e alcune strutture presenti in natura, con particolare attenzione alla geometria degli alveari. Le api, senza conoscere la matematica, hanno scelto la forma dell’esagono per costruire i loro favi, una scelta che minimizza l’uso di materiale, come dimostrato matematicamente solo nel 1999. Il laboratorio permetterà ai partecipanti di esplorare queste idee attraverso esperimenti pratici e interattivi.

Data: solo domenica 6 aprile 2025

Orario: a ciclo continuo

Target: dai 10 ai 13 anni

Disponibilità posti: per max 20 bambini

Durata: 30 minuti

Dove: nuova mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con: Paolo Acampora, Vincenzo Amato, Rosa Barbato, Mattia Brescia, Raffaele Carlone, Prof. Carlo Nitsch, Gloria Paoli, Prof.ssa Cristina Trombetti del Dipartimento di Matematica dell’Università di Napoli Federico II

Bellezza letale: Ceratitis capitata e Bactrocera dorsalis, tra fascino e danno all’agricoltura

Tipologia: Interactive LAB

Descrizione: Le specie Ceratitis capitata (mosca Mediterranea della frutta) e Bactrocera dorsalis (mosca della frutta orientale) sono insetti di straordinaria bellezza, ma rappresentano una minaccia per l’agricoltura. Osserveremo al microscopio esemplari di Drosophila melanogaster e Ceratitis capitata, riconosceremo il dimorfismo sessuale e capiremo come questi insetti impattano le coltivazioni.

Data: solo domenica 6 aprile 2025

Orario: a ciclo continuo

Target: per tutti

Disponibilità posti: per max 20

Durata: 20 minuti

Dove: nuova mostra insetti

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con: Dott.ssa Sarah Maria Mazzucchiello e Prof. Giuseppe Saccone con la partecipazione della Prof.ssa Rosanna Del Gaudio, Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Uomo a sei zampe

Tipologia: Science Show

Descrizione: Fin dagli albori, uomini e insetti hanno sempre condiviso tempo e spazio. Durante la storia, l’uomo ha sviluppato tecniche per sfruttare questi animali, dai quali otteniamo materiali, coloranti, cibo e altro. Scopriamoli insieme!

Data: 5-6 aprile 2025

Orario: 12:30

Target: per tutti

Disponibilità posti: 50 persone

Durata: 30 minuti

Dove: Lab 1 Corporea

Info prenotazione: presso infopoint di Corporea

In collaborazione con: Le Nuvole Scienza