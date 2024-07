Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend da giovedì 18 a domenica 21 luglio saranno piene di eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

PER GLI EVENTI NAPOLI E CAMPANIA CLICCA QUI

PER I CONCERTI 2024 IN CAMPANIA CLICCA QUI

CONCERTI GRATIS NEL WEEKEND

Tutte le sagre e feste in Campania

Gusto Italia

Prima tappa in Campania ad Ascea. Dal 18 al 21 luglio la fiera itinerante dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo ritorna nel Cilento.

Ancora una nuova tappa per questo calendario estivo 2024 di Gusto Italia. Ad incorniciare artigiani, aziende e produttori del gusto e dell’oggettistica sarà per la prima volta il Lungomare di Ascea (SA), da poco ristrutturato e restituito in tutta la sua bellezza a cittadini e turisti. Ingresso gratuito.

Per maggiori dettagli clicca qui

Sagra del Cecatiello

Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51° Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi nei giorni 23-24-25 agosto. Anche quest’anno il piccolo borgo ai piedi del Taburno è pronto ad accogliere le migliaia di persone per degustare i gustosissimi piatti della cucina paupisana, in primis il re della sagra il Cecatiello, poi la padellaccia, spezzatino, montanare e tanto altro ancora.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Vico per Cacio – Vico Equense

Torna a Vico Equense l’evento che celebra l’eccellenza dell’arte casearia vicana. Si svolgerà l’1, il 2 e il 3 agosto 2024 la seconda edizione di “A Vico Per Cacio“.

Giunto alla seconda edizione e dopo il successo dello scorso anno, l’evento, che gode del Patrocinio della Regione Campania e della Città di Vico Equense, si propone di incrementare il turismo enogastronomico esperienziale e sostenibile.

13° Edizione dello SCAZZATIELLO CASTELLESE

La Pro Loco di Castel San Lorenzo vi invita alla 13° Edizione dello SCAZZATIELLO CASTELLESE, che si terrà da Mercoledì 17 a Domenica 21 Luglio 2024 in Via Noele a Castel San Lorenzo (SA), borgo che si affaccia incantevole su tutta la Valle del Calore.

18° Edizione della Sagra del Parulano

E’ in programma presso il Plesso Scolastico San Mauro, nell’omonima frazione di Nocera Inferiore (SA) dal 19 al 21 Luglio 2024. Nello Stand Gastronomico potrete trovare anche altre specialità della tradizione culinaria del territorio, fra l’altro anche la pizza e il panino con la porchetta.

Maggiori info in locandina ⇑

Festa dei Prodotti Tipici Cilentani 2.0

Dal 19 al 21 Luglio 2024 in Piazzetta Scalareta, nel comune di Altavilla Silentina (SA), si terrà la grande Festa dei Prodotti Tipici Cilentani 2.0 – Edizione N° 20. ORARI DI APERTURA ► 20.00 – 02.00

Festa della Patata Ubriaca – Eboli

La Festa della Patata Ubriaca si svolgerà nel Centro Sportivo Spartacus, a Santa Cecilia di Eboli, frazione dell’estrema periferia della cittadina ebolitana dal 19 al 21 Luglio 2024. Area dedicata alla Gastronomia e al Beverage, con tante pietanze a base di patata, Menù fisso o a scelta.

Ospiti: Gigione, Peppe Iodice, Anthony. Dalle ore 23.00 musica con DJ Set.

Sagra del Riavulillo – Vico Equense

Dal 4 al 6 Agosto 2024 torna ad Arola, frazione dell’entroterra di Vico Equense (NA) la Sagra del Riavulillo, la 27° Edizione.

Sagra del Mare Flegrea

La Sagra del Mare Flegrea si svolgerà a Monte di Procida (NA) da Giovedì 8 a Domenica 10 Agosto 2024.

Proposti vini locali e musica con pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali.

GIROGUSTANDO NEL BORGO

A Seiano, frazione di Vico Equense (NA) la rassegna gastronomica GIROGUSTANDO NEL BORGO, giunta alla sua 3° Edizione.

Tre giorni – 15-16-17 Luglio 2024 – per iniziare alla grande la terza settimana di Luglio. Tantissimi ristoranti, Chef stellati e artisti famosi vi aspettano per tre giorni di gusto, spettacolo e solidarietà.

Disponibile anche ► Menù Gluten Free

Sagra di Liberi La Sagra di Liberi, l’evento di quest’anno avrà luogo tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto e anche tutto settembre, proponendo piatti tipici locali e anche piatti di cucina internazionale. La Sagra di Liberi si terrà anche la domenica a pranzo. Il primo appuntamento da non perdere è con la sagra della “Pancetta alla Zingara”. Sagra dell’Ammugliatiello – Benevento L’evento è in programma dal 16 al 18 agosto nella frazione di Ferrarisi del Comune di Ponte, dove le tradizioni culinarie sono un patrimonio inestimabile. Un evento organizzato dalla Pro Loco ‘La Rinascente’, in collaborazione con il comitato festa “Sagra dell’Ammugliatiello” e con il patrocinio del Comune di Ponte e della Coldiretti Benevento. L’ammugliatiello, che ha attraversato secoli e generazioni, racconta una storia di sostenibilità, ingegno e amore per la cucina. Festa della Mozzarella Torna con la sua 46esima edizione la Festa della Mozzarella. Il 3 e 4 agosto torna l’appuntamento a Cancello ed Arnone tra musica, eventi e cultura. “Due giorni ricchi di appuntamenti per la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della gastronomia” come riportato dall’evento pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale.

Sagre 2024 in programma

IN EVIDENZA ⇓

Località Giorno Evento Liberi (CE)

03-04 Agosto 2024 “Sagra di Liberi – American Barbecue” Liberi (CE)

10-11 Agosto 2024 “Sagra di Liberi – Spiedone di Ulisse” Liberi (CE)

17-18 Agosto 2024 “Sagra di Liberi – Pancetta Crock Fest” Liberi (CE)

24-25 Agosto 2024 “Sagra di Liberi – 50 Sfumature di Porco” Liberi (CE)

31 Agosto 2024 “Sagra di Liberi – Arrosticini” Magliano Nuovo (SA)

01 al 6 Agosto 2024 “19^ Sagra del Cavatiello Maglianese” Napoli Tutte le Domeniche Mostra mercato antiquariato Ippodromo di Agnano