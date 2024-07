Gusto Italia: prima tappa ad Ascea. Dal 18 al 21 luglio la fiera itinerante dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo ritorna nel Cilento. Ingresso gratuito.

Ancora una nuova tappa per questo calendario estivo 2024 di Gusto Italia. Ad incorniciare artigiani, aziende e produttori del gusto e dell’oggettistica sarà per la prima volta il Lungomare di Ascea (SA), da poco ristrutturato e restituito in tutta la sua bellezza a cittadini e turisti.

A colorarlo, da giovedì 18 a domenica 21 luglio, la fiera itinerante dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo che ritorna nuovamente nel Cilento.

Questa tappa di Gusto Italia è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Ascea, grazie al sindaco Stefano Sansone e all’assessore agli eventi e agli spettacoli Renata Di Genio, del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, della Camera di Commercio di Salerno, della CNA Salerno e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

L’ingresso, sempre gratuito dalle ore 17 a mezzanotte, consente a tutti i visitatori di acquistare e degustare eccellenze del Made in Italy di alta qualità, entrando in diretto contatto con i produttori e gli artigiani.

Atteso l’appuntamento con il Teatro nazionale di burattini di antica tradizione di Mauro Apicella, presente in Corso Elea sabato 20 luglio, alle ore 20. Mentre domenica 21 luglio, alle ore 21, sarà in Piazza Antonio Correale. A rendere ancora più divertente queste giornate ci saranno diversi spettacoli dal vivo con Pulcinella e i burattini.

“Siamo orgogliosi di raggiungere anche il bel Lungomare di Ascea, arricchendo ancor di più l’itinerario che porta il nostro Made in Italy, fatto di qualità e di lavoro artigiano, in giro per l’Italia. Continuiamo ad accorciare le distanze tra produttori e consumatori, accendendo i riflettori sulle nostre eccellenze”, commenta Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

In questa tappa di Gusto Italia numerose le aziende locali, anche con prodotti freschi. Non mancheranno gli stands dedicati a tipicità nazionali come salumi e formaggi provenienti da diverse regioni.

Dalla Calabria giungerà la liquirizia di Rossano Calabro, insieme a caramelle, lecca lecca e marshmallow, mentre dalla Campania arriveranno tanti mieli da apicoltura biologica provenienti da Capaccio, i dolci della tradizione, le composte di frutta e il liquore allo zafferano realizzato in Irpinia. Immancabile la presenza della nocciola di Giffoni IGP, con la spalmabile, il croccante realizzato al momento, i biscotti brutti ma buoni ed anche noci e mandorle. Da Benevento arriverà un carico di marmellate, confetture e sott’oli. Dalla Puglia un bel carico di taralli pugliesi friabili e senza lievito in vari gusti, sia salati che dolci.

Dalla Basilicata peperoni cruschi, pasta artigianale, olio evo, marmellate e un vino dolce prodotto su un’antica ricetta medievale.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, sia da uomo che da donna, tra cui bracciali. Presenti anche le ceramiche artistiche della Campania, nonché prodotti in pelle di alta qualità realizzati a mano come borse, cinture e portafogli. Imperdibili le borse e i cappelli ricamati a mano e personalizzati al momento. Anche abbigliamento ed accessori in stile moda Positano, nonché cappelli e borse in vari materiali, calze e calzini di finissima manifattura pugliese. Non mancherà lo spettacolo di un artigiano pugliese del vetro che realizza live tante creazioni con il vetro soffiato, proprio come la tecnica utilizzata a Murano.

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 24 al 27 luglio – Camerota (SA)

Dal 1 al 4 agosto – Villammare (SA)

Dall’8 all’11 agosto – Castellabate (SA)

Dal 14 al 18 agosto – Metaponto (MT)

Dal 21 al 25 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 28 agosto al 1° settembre – Matera

Dal 5 all’8 settembre – Salerno

Dal 12 al 15 settembre – Frascati (RM)