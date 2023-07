Sagre e feste in Campania dal 20 al 23 luglio 2023, tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate di giovedì 20, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scopri tutti gli appuntamenti.

La Sagra del Mare a Procida

Nove giorni di eventi con appuntamenti tra tradizione, arte e spettacoli, musica e sport. Giovedì 20 di turismo delle radici. Venerdì 21 si apre anche la Fiera del Libro: alle 19.30 nella Sala Pio XI di Marina Chiaiolella il taglio del nastro è con uno dei più grandi autori contemporanei: Maurizio De Giovanni.

La Sagra del Mare entra invece nel vivo sabato 22 luglio: dalle 10 a Marina Chiaiolella la gara delle tinozze e il leggendario palo a sapone. Domenica 23 luglio l’elezione della Graziella.

Per maggiori dettagli

Sagra estiva della melanzana a Santa Maria la Carità (NA)

Dal 21 al 24 luglio 2023, la piccola cittadina di santa Maria la Carità ospiterà l’amatissima sagra estiva della melanzana. Prodotto campano per eccellenza, la melanzana sarà cucinata in modi diversi: si avrà occasione di mangiare la tipica parmigiana di melanzane, ma anche la melanzana al cioccolato. Una delle sagre estive che elogia al meglio la tradizione campana, è sicuramente l’ideale per i più golosi.

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli

A Napoli nelle principali piazze i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro.

A Pozzuoli “Officine Rione Terra”

Dal 16 luglio e per tutta l’estate un cartellone ricco di eventi nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione Terra e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

Avellino – Festa del Casaro

Sabato 22 e domenica 23 Luglio 2023, in Piazza Roma, a Volturara Irpina tornano i “Mastri” Casari per la grande “Festa del Casaro”.

