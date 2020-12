Rubrica Games, tutte le novità videogiochi in uscita a gennaio 2021

Rubrica games, gennaio 2021 riserva tante novità: The Medium, Scott Pilgrim vs The World, Hitman 3, Ride 4, Gods Will Fall.

di Piero Lombardi – E’ terminato un anno importante per il mondo del gaming, anno che purtroppo verrà ricordato principalmente per la grande pandemia che ancora oggi fa parte delle nostre vite. Sperando che il vaccino debelli il Covid-19 e che si possa ritornare presto in strada tutti insieme, ci affacciamo al nuovo anno.

Gennaio parte in sordina, dopo le polemiche stratosferiche sul lancio di Cyberpunk 2077 probabilmente ci vorranno dei mesi prima di vedere la prima killer app per Console.

Nel frattempo vediamo cosa ci offrirà il primo mese dell’anno nuovo.

Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition (14 Gennaio)

Ritorna per la current-gen l’avventura a scorrimento pubblicata nel 2010 da Ubisoft e incentrata sulla serie a fumetti di Scott Pilgrim.

A partire dal 14 Gennaio i suoi fan potranno immergersi di nuovo nelle atmosfere di Scott Pilgrim accanto a Knives Chau, Stephen Stills e Ramona Flowers in una nuovissima edizione con un nuovo comparto grafico e i DLC di Knives e Wallace.

il titolo sarà disponibile su tutte le console attualmente presenti sul mercato.

Hitman 3 (20 Gennaio)

Il nuovo capitolo della saga dell’assassino più famoso dei videogame approda sulla next-gen. In Hitman 3 il gruppo formato da 47, Diana, Lucas Grey e Olivia Hall può finalmente dare la caccia ai soci fondatori di Providence, per poter consacrare la vendetta che 47 e Grey aspettano da bambini. Il titolo è sviluppato da IO Interactive e verrà distribuito su tutte le console.

Il luogo dove si svolgeranno gli eventi è Dartmoor, un altopiano situato nel Devon in Inghilterra, caratterizzato da misteri e leggende, uno di questi sarà al centro di una missione che i giocatori affronteranno.

Un titolo da non perdere per gli appassionati della serie di Hitman.

Ride 4 (21 Gennaio)

Il nuovo episodio della serie racing di Milestone approda su PS5 e Xbox Series X qualche mese dopo il lancio sulle generazioni attuali. Con un nuovo comparto tecnico una grafica strabiliante e un gameplay di tutto rispetto, lo studio milanese mette a disposizione un ottimo titolo per tutti gli appassionati di motociclismo.

The Medium (28 Gennaio)

Arriva un nuovo horror del Bloober Team in esclusiva per Xbox Series X e Pc. Un viaggio alla scoperta del confine tra la vita e la morte nei panni della medium Marianne.

La protagonista, ossessionata dalla visione dell’omicidio di un bambino raggiungerà un albergo abbandonato alla ricerca di risposte, affrontando pericoli e misteri. I più fortunati l’hanno già provato su Xbox Game Pass dove il titolo è già disponibile dal lancio con l’abbonamento.

Gods Will Fall (29 Gennaio)

Un nuovo gioco d’azione dark fantasy sviluppato da Clever Beans per e console di vecchia generazione.

Otto coraggiosi guerrieri celtici dotati di abilità, armi e oggetti unici, dovranno affrontare gli Dei in una battaglia all’ultimo sangue e schiere di eserciti di bestie e mostri.

Un titolo interessante che al momento non prevede versioni per la next-gen.

Nella speranza che il nuovo anno ci porti la fine della pandemia e tanti nuovi titoli sulle nostre console vi auguriamo di trascorrere questi giorni serenamente. Ci rivediamo l’anno prossimo con la nostra rubrica.