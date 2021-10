Rubrica Games: Ecco i 4 migliori videogiochi usciti ad Ottobre

Rubrica Games: Tra le uscite ad Ottobre ritorna a sorpresa sul piccolo schermo delle nostre Switch Samus Aran la cacciatrice di taglie più famosa della Nintendo.

di Piero Lombardi – Dopo un mese ricchissimo di ottimi titoli l’inverno si avvicina e inizia la stagione migliore per tutti gli appassionati del gaming. Vediamo i videogame in uscita ad Ottobre.

FIFA 22 (1 Ottobre)

Il nuovissimo capitolo di EA approda finalmente sulla next gen con la nuova tecnologia Hypermotion che ci catapulta in un titolo nato per stupire il giocatore sfoggiando una grafica completamente differente dai suoi predecessori e finalmente vicina allo sfruttare le potenzialità delle nuove console.

Far Cry 6 (7 Ottobre)

Approda su tutte le piattaforme il nuovo titolo della serie Ubisoft che vede come antagonista il famosissimo attore Giancarlo Esposito che molti di voi ricorderanno nella serie di successo Breaking Bad. Con un gameplay che riprende quello dei classici Far Cry affronteremo uno spietato dittatore in una delle serie più amate e longeve di sempre.

Metroid Dread (8 Ottobre)

A sorpresa ritorna sul piccolo schermo delle nostre Switch Samus Aran la cacciatrice di taglie più famosa della Nintendo.

Il gioco riprende gli eventi di Metroid Fusion. La nostra protagonista, una volta atterrata sul pianeta ZDR dovrà affrontare belve feroci e terrificanti macchine assassine.

Gli appassionati del genere non possono assolutamente perdersi questa esclusiva.

Guardians of the Galaxy (26 Ottobre)

Dopo il lancio di Avengers, titolo che ha decisamente deluso le aspettative dei fan, Square Enix ci riprova con Guardiani della Galassia, uno dei titoli di punta della Marvel. Nei panni di Star-Lord affronteremo un’avventura completamente slegata da quella dell’universo cinematografico e da quello dei fumetti. Un’esperienza nuova e a tempo di rock anni 80 per tutti gli appassionati della serie Marvel

Oltre ai titoli di punta ricordiamo anche l’uscita di altri videogiochi da non perdere come Alan Wake Remastered, Age of Empires IV e Mario Party Superstars.