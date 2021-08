Ronaldo-Juve, è finita: il portoghese va al Manchester City

L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha già incontrato la dirigenza del club bianconero, alla quale ha comunicato la decisione del suo assistito.

Cristiano Ronaldo a un passo dal Manchester City. Il fuoriclasse portoghese è pronto a fare le valigie e dire addio alla Juventus. L’agente del giocatore, Jorge Mendes, ieri ha incontrato la dirigenza del club bianconero (l’ad Maurizio Arrivabene, il vicepresidente Pavel Nedved e il capo dell’area sport Federico Cherubini) alla quale ha comunicato la decisione del suo assistito. La Juve dal suo canto ha ribadito che non lascerà andare via il giocatore gratis. Il prezzo oscillerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Al momento non è arrivata nessuna offerta per il 5 volte Pallone d’Oro, ma secondo la stampa inglese il City è pronto a fare un passo ufficiale nelle prossime ore. Secondo il Guardian, Mendes starebbe già discutendo con i Citizens i termini del contratto di CR7: per lui si parla di un biennale da 250mila sterline a settimana, circa 300mila euro.

Quindi uno stipendio di 15 milioni di euro all’anno, circa la metà di quanto attualmente percepito da Ronaldo alla Juventus. Non è da escludere che nell’operazione venga inserita una contropartita tecnica: la Juventus avrebbe manifestato un interesse per il brasiliano Gabriel Jesus.